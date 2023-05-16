بايدن ومكارثي يجتمعان لمناقشة رفع سقف الدين الأميركي قبل فوات الأوان

يجتمع الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لإحراز تقدم في مفاوضات لرفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار وتفادي تخلف كارثي عن السداد.

وليس أمامها وقت كبير للتوصل إلى اتفاق.

وحذرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، مجدداً من أن مواردها المالية قد تعجز عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأميركية بحلول الأول من يونيو، وهو ما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة وعلى الأرجح إلى انكماش اقتصادي حاد وفقاً لخبراء اقتصاديين.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لمجموعة من المصرفيين «الوقت ينفد. في كل يوم لا يتخذ فيه الكونجرس أي إجراء نشهد زيادة في التكاليف الاقتصادية التي يمكن أن تبطئ الاقتصاد الأميركي... ليس لدينا وقتا لنضيعه».

ويطالب الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب بأغلبية 222 مقعداً مقابل 213 للحزب الديمقراطي، منذ شهور بربط أي زيادة في سقف الدين الذي تحدده الحكومة لنفسها بخفض في الإنفاق.

وناقش ممثلون للجانبين الأسبوع الماضي عددا من الأمور، بما في ذلك حدود الإنفاق وإدخال تعديلات على آليات التصاريح في قطاع الطاقة مقابل التصويت بالموافقة على رفع سقف الدين، وذلك وفقا لمصادر اطلعت على المناقشات.

ووصف مسؤولو البيت الأبيض المحادثات بأنها بناءة، لكن مكارثي حذر أمس الاثنين من أنها لم تشهد أي تقدم يذكر في رأيه.