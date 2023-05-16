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كييف تعلن للمرة الأولى إسقاط صواريخ روسية فرط صوتية

أرشيفية
16 مايو 2023 16:23

قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إنها أسقطت ستة من صواريخ كينجال فرط صوتية في ليلة واحدة، في خيبة أمل لسلاح قوي قالت موسكو قبل ذلك إنه لا يُقهر.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها أوكرانيا إسقاط دفعة كاملة من عدة صواريخ فرط صوتية.
في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء انطلقت صفارات الإنذار في عموم أوكرانيا تقريباً، ودوت في كييف والمناطق المحيطة لأكثر من ثلاث ساعات.
وكانت صواريخ كينجال الستة، وهي صواريخ باليستية تصل سرعتها إلى عشرة أمثال سرعة الصوت، بين 18 صاروخاً أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل لتمطر كييف بالحطام الناتج عن تفجير الصواريخ في السماء.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من تدمير نظام دفاع صاروخي أرض-جو أميركي الصنع بصاروخ كينجال، حسبما أفاد موقع زفيزدا الإخباري التابع للوزارة.
إلا أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني قال إنه تم اعتراض جميع الصواريخ بنجاح.
وقالت سلطات المدينة في العاصمة الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء سقوط حطام الصواريخ.

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المصدر: وكالات
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