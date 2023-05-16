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تصريحات روسية بشأن تمديد «اتفاق الحبوب»

أرشيفية
16 مايو 2023 15:57

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن "أسئلة كثيرة" لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والذي هددت موسكو بوقف العمل بموجبه اعتبارًا من الأربعاء.
وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الجزء الذي يهمنا من الاتفاق. الآن علينا اتخاذ قرار".
تؤكد موسكو أن ما زالت هناك عقبات أمام صادراتها من الأسمدة والحبوب وبالتالي فهي تهدد بالانسحاب من الاتفاق.
في تموز 2022، أُبرمت اتفاقية تسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وتم تمديدها في 19 مارس.
وقد مكّنت حتى الآن من تصدير أكثر من 27 مليون طنّ من المنتجات الزراعية.
وأصرت موسكو على تمديدها لمدة 60 يومًا بدلا من 120 يومًا كما ينصّ الاتفاق الأصلي، وطالبت بالامتثال لاتفاقية ثانية تتعلق بصادراتها من المنتجات الزراعية التي لا تزال تعيقها العقوبات الغربية.

 

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المصدر: وكالات
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