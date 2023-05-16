دخول قانون حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد منتجات تسهم في إزالة الغابات حيز التنفيذ

من المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات مثل البن والخشب وزيت النخيل، إذا كانت السبب وراء إزالة الغابات بعد عام 2020 .

ومن الممكن أن يدخل القانون، الذي سيتم تطبيقه في غضون فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا، حيز التنفيذ، بعد أن تبنت دول الاتحاد الأوروبي الإجراء رسميا اليوم الثلاثاء، بعد مفاوضات مع البرلمان الأوروبي. ومن جانبها، رحبت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، بالقانون ووصفته بأنه "علامة فارقة".

جدير بالذكر أن الهدف من وراء حظر الاستيراد، هو الحد بشكل كبير من إزالة الغابات المطيرة في جميع أنحاء العالم، بما يشمل منطقة الأمازون بأميركا الجنوبية. وجاء في بيان صادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن "الدافع الرئيسي وراء إزالة الغابات على مستوى العالم وتدهورها، هو التوسع في الأراضي الزراعية". وبحسب برلمان الاتحاد الأوروبي، يعود السبب وراء إزالة 10% من الغابات خلال الفترة بين عامي 1990 و2020، إلى المستهلكين في الاتحاد الأوروبي.