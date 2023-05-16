هجوم كييف المضاد.. في «ضبابية الحرب»

يحتدم القتال وتتوالى التصريحات، لكنّ الواقع على الجبهة مجهول. تعلن أوكرانيا منذ أشهر عن تحضيرها لهجوم مضاد يهدف إلى استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، لكن لا أحد يستطيع معرفة ما إذا كان قد بدأ.

وبعد هجوم روسي هذا الشتاء لم يكن لديه تأثير عموماً على خط المواجهة، يتوقع الغربيون أن تأخذ كييف زمام المبادرة عسكرياً.

- باخموت

تُعَد معركة باخموت في دونباس الأعنف والأطول منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير 2022.

أكّدت أوكرانيا، الأحد، أنها سيطرت على «أكثر من 10 مواقع» روسية في ضاحية باخموت (شرق) مركز المعارك منذ أشهر، والتي شهدت في الأيام الأخيرة تقدماً أوكرانيّاً على أطراف الدفاعات الروسية.

كما أكّدت أنها تقدّمت في محيط باخموت، وهي المرة الأولى منذ أشهر، في حين أعلنت موسكو أنها تتقدم في المدينة نفسها التي تسيطر على جزء كبير منها.

- روسيا مستعدة

اتّخذت القوات الروسية قبل أسابيع وضعاً دفاعياً مع توسيع دفاعاتها على مساحة تزيد على 800 كيلومتر وأحياناً بعمق ثلاثة خطوط ونشر عدد كبير من الجنود لحماية المواقع.

وتشمل خطتها خنادق مضادة للدبابات وحواجز وخطوط دفاع مسبقة الصنع مثل التحصينات المسماة أسنان التنين (وهي أهرام إسمنتية صغيرة مضادة للدبابات) وخنادق للعسكر. وبالتالي، سيكون الهجوم المضاد الأوكراني مميتاً ومكلفاً من حيث المعدات بالنسبة إلى جيش كييف.

لكن قد يكون الأوكرانيون بدأوا فترة من الاختبارات لقياس فعالية هذه الدفاعات.

- احتمالات كثيرة

يصعّب طول الجبهة معرفة المكان أو الأماكن التي اختارتها كييف للهجوم المضاد.

ولا تمثّل مدينة باخموت بالضرورة أهمية استراتيجية كافية.

ويقترح محلّلون غربيون آخرون الانتقال إلى مناطق أخرى في جنوب الجبهة وأيضاً إلى سيفيرودونيتسك، وهي مدينة في الشرق سيطرت عليها روسيا.