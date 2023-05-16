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رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني ترفض توريد مقاتلات إلى أوكرانيا

رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني ترفض توريد مقاتلات إلى أوكرانيا
16 مايو 2023 15:00

أعربت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماريا-اجنيس شتراك-تسيمرمان مجددا عن رفضها لتوريد طائرات مقاتلة ألمانية إلى أوكرانيا. وفي تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك"، قالت السياسية المنتمية لحزب الديمقراطي الحر، اليوم الثلاثاء، إنها لا ترى طائرات تورنادو ولا طائرات يوروفايتر في المجال الجوي الأوكراني، وأردفت أن " المسألة ببساطة مرتبطة بمدى هذه الطائرات وتعقد عملية التدريب".

وفي المقابل، رأت شتراك-تسيمرمان أن من المفيد توريد أنواع أخرى من الطائرات مثل طائرة ميج السوفيتية أو طائرات إف16- الأمريكية الصنع. وقالت:"ويمكن بالطبع أن نعرض على (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي أن نوفر له في ألمانيا قواعد عسكرية لصيانة طائرات إف16- فيها".

كان زيلينسكي أبدى مؤخرا خلال جولته في أربع دول أوروبية إصراره على توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، غير أن رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتسم بالتحفظ حيال هذا المطلب.

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وكان ماكرون عرض أمس الاثنين تدريب طيارين أوكرانيين بدون أن يحدد نوعية الطائرات التي سيتم تدريبهم عليها. كانت ألمانيا تعهدت أول أمس الأحد بتقديم دعم عسكري إضافي بقيمة 2.7 مليار يورو.

وردا على سؤال عن الجهة التي ستورد دبابات إضافية على سبيل المثال إلى أوكرانيا، قالت شتراك-تسيمرمان:" إذا أتيحت لنا إمكانية أن نعيد شراء هذه الدبابات من دول لا تحتاجها، فإنني أرى أن هذا الأمر مناسب تماما لأن هذه الدبابات من مخزونات جمهورية ألمانيا الاتحادية وتم تصنيعها في ألمانيا في السابق".

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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