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إيطاليا: ضبط كوكايين بقيمة 880 مليون دولار في شحنة موز

إيطاليا: ضبط كوكايين بقيمة 880 مليون دولار في شحنة موز
16 مايو 2023 13:05

 قالت الشرطة في جنوب إيطاليا، اليوم الثلاثاء، إنها ضبطت 2700 كيلوجرام من الكوكايين عالي النقاء مخبأة في حاويتي تبريد بهما شحنة موز قادمة من الإكوادور.
وذكرت وحدة الجرائم المالية في الشرطة الإيطالية في بيان أن قيمة المخدرات المضبوطة في ميناء جويا تاورو في كالابريا تتجاوز 800 مليون يورو (880 مليون دولار).
وجاءت الشحنة من جواياكيل في الإكوادور وكانت وجهتها النهائية أرمينيا عبر ميناء باتومي المطل على البحر الأسود في جورجيا.
وأضافت الشرطة أنه تم اكتشاف المخدرات في الحاويتين اللتين يبلغ طول كل منهما 12 مترا بفضل أجهزة مسح متخصصة وبمساعدة كلب بوليسي يدعى جويل.
وقالت الشرطة إنها عثرت على 600 كيلوجرام أخرى من الكوكايين في الأيام القليلة الماضية في حاويات فواكه قادمة من الإكوادور يتم شحنها عبر جويا تاورو. وأضافت أن تلك الشحنات كانت متجهة إلى مناطق أخرى في إيطاليا وكرواتيا واليونان وجورجيا.
وتتمركز في كالابريا مافيا ندرانجيتا التي حلت محل عصابة كوزا نوسترا في صقلية كأقوى تنظيم مافيا في إيطاليا وتلعب دورا محوريا في تجارة المخدرات.

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المصدر: رويترز
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