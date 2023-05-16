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ألمانيا: أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر

ألمانيا: أحكام بالسجن ضد لصوص جواهر متحف القبو الأخضر
16 مايو 2023 12:57

 أصدرت محكمة دريسدن الإقليمية أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات وأربعة أشهر، وست سنوات وثلاثة أشهر، بحق خمسة شباب من عشيرة "ريمو" في برلين بتهمة سرقة مجوهرات من متحف القبو الأخضر في دريسدن.

وأدانت محكمة دريسدن الإقليمية المتهمين اليوم الثلاثاء بتهمة الحرق المتعمد الخطير المقترن بالأذى الجسدي الفادح، والسرقة بالأسلحة وإلحاق الضرر بالممتلكات، والحرق المتعمد.

وتم إصدار العقوبة بناء على "اتفاق" مع المتهمين. وتمت تبرئة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بسبب عذر الغياب عن مكان الجريمة.

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وأصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر وخمسة أعوام وعشرة أشهر وستة أعوام وشهرين على ثلاثة رجال من عائلة عربية معروفة تبلغ أعمارهم الآن 26 و 27 و 29 عاما.

وحكم على أحد الشقيقين التوأمين بسجن الأحداث لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر. وقضت المحكمة بأن يسدد المتهمين الأربعة ثمن الأضرار التي لحقت بالمتحف وصناديق العرض.

ورأى القضاة أيضا أن الشاب الآخر البالغ من العمر 24 عاما متواطئ، وقد تلقى عقوبة بسجن الأحداث لمدة ستة أعوام - بما في ذلك إدانة سابقة. وكانت جلسة النطق بالحكم مصحوبة باهتمام إعلامي كبير، على غرار جلسات سابقة في المحاكمة.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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