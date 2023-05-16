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ألمانيا تكرّم أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل
16 مايو 2023 13:06

من المقرر أن يتم منح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل "جائزة الدولة في ولاية شمال الراين وستفاليا" الألمانية في حفل سيقام في مدينة كولونيا اليوم الثلاثاء. وستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خطاب التكريم.

وتأسست جائزة الدولة عام 1986، وهي أعلى جائزة تمنحها ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا هندريك فوست، إن ميركل نجحت في قيادة ألمانيا في العديد من الأزمات خلال 16عاماً في السلطة.

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كما أشار فوست إلى "إنجازاتها الإنسانية الاستثنائية وخدماتها المتميزة لمكانة ألمانيا في العالم".

وفي أبريل الماضي، حصلت ميركل على أعلى وسام استحقاق تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المصدر: وكالات
ألمانيا
أنجيلا ميركل
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