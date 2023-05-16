الأربعاء 17 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الهند تستعد لمواجهة عواصف وموجات حر

الهند تستعد لمواجهة عواصف وموجات حر
16 مايو 2023 11:02

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، إن موجات الحر قد تطال أجزاء من المناطق الساحلية في ولاياتي أندرا براديش والبنغال الغربية اليوم الثلاثاء، وكذلك في بعض مناطق ولاية أوديشا خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مكتب الطقس في نشرة له اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تظل  درجة الحرارة القصوى في ولاية ماهاراشترا الغربية ثابتة، قبل أن ترتفع بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية في غضون أربعة أيام.

أخبار ذات صلة
«دبي للسلع المتعددة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في الهند
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند: عام مزدهر وآفاق واعدة

ولن يوجد تغيير كبير في درجات الحرارة القصوى المحتملة في بقية أرجاء البلاد. وبلغت أعلى درجة حرارة في البلاد الاثنين 44.5 درجة مئوية في منطقة تيكامجار بولاية ماديا براديش.

 يشار إلى أن الهند عادة ما تعلن حالة تأهب لاستقبال أيام من الحرارة الحارقة خلال شهر مايو.

 

المصدر: وكالات
عواصف
الهند
موجة حر
آخر الأخبار
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
الطاير يستقبل بطل «أدنوك للمحترفين»
اليوم 13:00
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
الرياضي
ختام متميز لموسم «الألعاب المدرسية»
اليوم 13:00
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
الرياضي
العين وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الشباب
اليوم 12:59
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
دنيا
«بريان آدامز» يعود إلى دبي
اليوم 12:41
«دورية المخلب» في أبوظبي
دنيا
«دورية المخلب» في أبوظبي
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©