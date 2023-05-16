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مجلس أوروبا يعقد أول قمة منذ عقدين

من المتوقع أن يكون ضمن المشاركين في القمة المستشار الألماني أولاف شولتس
16 مايو 2023 10:41

يتوجه نحو 30 رئيس دولة وحكومة أوروبية إلى آيسلندا، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في أول قمة لمجلس أوروبا تعقد منذ نحو 20 عاما. ومن المتوقع أن يكون ضمن المشاركين في القمة المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

ويسعى مجلس أوروبا، الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وهو يختلف عن الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب يضم أعضاءه، البالغ عددهم 46 دولة مثل بريطانيا وتركيا وأوكرانيا. كما ستشارك في القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ومراقبون من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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والقمة التي تعقد في العاصمة ريكيافيك هي الأولى لمجلس أوروبا منذ عام 2005 ، ورابع اجتماع من نوعه لرؤساء الدول والحكومات. ومن المتوقع أن تتصدر أوكرانيا جدول أعمال القمة التي تستمر يومين.

المصدر: وكالات
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