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دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

الدخان يتصاعد بعد هجوم صاروخي ، في كييف
16 مايو 2023 08:56

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيليجرام "انفجارات في كييف. وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.

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المصدر: وكالات
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