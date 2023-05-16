قتلى في حريق بنيوزيلندا

أكدت السلطات النيوزيلندية مقتل ستة أشخاص على الأقل في حريق في نزل في ولنجتون اليوم الثلاثاء، لكنها قالت إن ما يصل إلى 10 أشخاص ربما لقوا حتفهم في الحريق.

وتم إخطار فرق الإطفاء بالحريق الذي اندلع في نزل مكون من 92 غرفة في وسط ولنجتون في حوالي الساعة 1230 صباحا بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين).

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز لوسائل الإعلام إنه تأكد مقتل ستة أشخاص على الأقل. ولا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين.

وهرب 52 شخصاً من المبنى، وأنقذت فرق الإطفاء خمسة على الأقل من فوق سطح المبنى.

ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، اثنان منهم في حالة خطيرة.

واكتفت الشرطة بالقول إنه تم تأكيد "عدد من الوفيات" بعد الحريق.

وقالت الشرطة في بيان: "تقييمنا الأولي هو أن عدد المتوفين أقل من 10، ومع ذلك، لسنا في وضع يسمح لنا بأن نكون أكثر تحديداً حتى نتمكن من الوصول إلى المبنى".