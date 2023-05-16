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قتلى وجرحى بإطلاق نار في المكسيك

عناصر من الشرطة المكسيكية
16 مايو 2023 07:34

قُتل ستّة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلّحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزّه بولاية هيدالغو في وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال مكتب المدّعي العام في بيان إنّ إطلاق النار وقع مساء الأحد في حيّ سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا.

وأوضح البيان أنّ "هجوماً مسلحاً استهدف ملعب كرة القدم، حيث كانت تجري مباراة رياضية عائلية وأوقع ستّة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحين".

واكتفى البيان بالقول إنّ السلطات فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الهجوم ودوافعه.

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المصدر: وكالات
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