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زيلينسكي يعود إلى أوكرانيا بعد جولة أوروبية

زيلينسكي يعود إلى أوكرانيا بعد جولة أوروبية
16 مايو 2023 00:30

عاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوكرانيا اليوم الاثنين، وذلك بعد رحلة مزدحمة سعى خلالها إلى حشد المزيد من الدعم من الحلفاء في روما وبرلين وباريس ولندن. ولخص زيلينسكي (45 عاماً) الرحلة في شريط فيديو سجله في القطار اليوم الاثنين: «نعود إلى الوطن ومعنا حزم دفاعية جديدة: مزيد من الذخيرة وأسلحة أقوى للجبهة ومزيد من الحماية لشعبنا ومزيد من الدعم السياسي».
وقال زيلينسكي، إنه بحث خطته للسلام المتمثلة في الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضي أوكرانيا في جميع المحادثات التي أجراها في إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وأضاف زيلينسكي أنه أصبح هناك الآن مزيد من الدعم لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي: «هناك تفاهم أكبر للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيتم ذلك، إنه أمر لا مفر منه».
وكان الرئيس الأوكراني قد زار لندن اليوم الاثنين وبرلين وباريس أمس الأحد، وروما يوم السبت الماضي. وفي ألمانيا، حصل زيلينسكي أيضاً على جائزة شارلمان المرموقة في مدينة آخن الغربية. وشكر الرئيس الأوكراني برلين على وجه الخصوص على حزمة دفاعية جديدة بقيمة 7ر2 مليار يورو (9ر2 مليار دولار).

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