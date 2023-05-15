الثلاثاء 16 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مباحثات ليبية - أميركية لدعم إجراء الانتخابات

مباحثات ليبية - أميركية لدعم إجراء الانتخابات
16 مايو 2023 01:07

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
مقتل 4 بينهم مسلح في إطلاق النار بأميركا
البيت الأبيض يعلق على الانتخابات التركية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل دعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت. جاء ذلك خلال اجتماع بين الدبيبة ونورلاند أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، ليزلي أوردمان.
وناقش الاجتماع سبل دعم العملية الانتخابية، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وفق البيان.
وترعى الأمم المتحدة حواراً بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية، تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
وتجري لجنة تسمى «6+6» مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري مباحثات لإصدار قوانين انتخابية توافقية.
وفي سياق آخر، أوضح البيان أن الاجتماع تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وخصوصا الملف السوداني، حيث أكد الجانبان على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع.

ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
أميركا
الحكومة الليبية
عبد الحميد الدبيبة
حكومة الوحدة الوطنية
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للحوار تمهيداً للسلام في أوكرانيا
اليوم 01:08
أتراك يلوحون بعلم بلادهم في أنقرة عقب الانتخابات (أ ف ب)
عربي ودولي
تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
اليوم 01:08
طبيب يقف أمام مستشفى شرق النيل بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
اليوم 01:08
دينيس كوميتات
عربي ودولي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي وثيق
اليوم 01:08
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©