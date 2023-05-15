مباحثات ليبية - أميركية لدعم إجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، سبل دعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت. جاء ذلك خلال اجتماع بين الدبيبة ونورلاند أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا، ليزلي أوردمان.

وناقش الاجتماع سبل دعم العملية الانتخابية، وضرورة وجود أساس دستوري وقانوني عادل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وفق البيان.

وترعى الأمم المتحدة حواراً بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية، تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع العام الماضي الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وتجري لجنة تسمى «6+6» مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري مباحثات لإصدار قوانين انتخابية توافقية.

وفي سياق آخر، أوضح البيان أن الاجتماع تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وخصوصا الملف السوداني، حيث أكد الجانبان على دور ليبيا الإيجابي في دعم الجهود الدولية للتهدئة بين أطراف النزاع.