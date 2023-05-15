تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»

تونس (وكالات)

قضت محكمة تونسية أمس، بالسجن عاماً وبغرامة مالية قدرها ألف دينار «حوالي 300 يورو» بحق رئيس حركة «النهضة» الإخوانية الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية محلية. والقضية التي اتهم فيها الغنوشي تتصل بـ«تمجيد الإرهاب» وبوصف عناصر الأمن بأنهم «طواغيت».

وفي 21 فبراير الفائت، مثل الغنوشي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف عناصر الشرطة بـ«الطواغيت».

وتم توقيف الغنوشي قبل نحو شهر بتهم تتعلق بالإرهاب.

ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم بتسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال.