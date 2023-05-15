الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي

أسماء الحسيني (الخرطوم)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن المرافق الصحية في السودان على وشك الانهيار، وذلك مع دخول الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شهرها الثاني.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على «تويتر»، أن «مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج»، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل.

وقال موظفون في القطاع الطبي ومتطوعون، إنهم يعانون منذ بداية الاشتباكات ضغوطاً نفسية هائلة بسبب نقص الطعام والشراب، فضلاً عن الخوف من القصف المستمر في المناطق المحيطة.

وفي السياق، أدانت المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي وقعت خلال المعارك، مجددةً مطالبتها بالوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العدائية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الالتزامات في هذا الصدد.

وقالت المفوضية، إنها لاحظت استمرار القصف في عدد من مناطق الخرطوم، وأدانت استخدام الأسلحة بالمناطق السكنية وما ترتب على ذلك من وقوع ضحايا وجرحى. كما أدانت استهداف مستشفى شرق النيل وما ترتب عليه من سقوط ضحايا وجرحى وتدمير جزئي لبعض مرافق المنشأة، كما أدانت قصف مدرسة «سيد الشهداء» وغيرها من المنشآت المدنية، وطالبت طرفي النزاع باحترام تعهداتهما فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة داخل الأحياء والمرافق المدنية.

وجددت المفوضية مطالبتها بإخلاء جميع المرافق الصحية والمرافق المدنية من جميع المظاهر المسلحة، كما طالبت بعدم استخدام المنشآت المدنية للأغراض العسكرية أو التعامل معها كأهداف عسكرية تحت أي ظرف.

كما ناشد تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بـ«الرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب» لخطورتها على البلاد والعاملين.

وقال التجمع، في بيان: إن «عمليات التخريب طالت مباني وزارة الطاقة والنفط ومباني شركة سودابت، كما تعرض مبنى رئاسة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول لقذيفة أدت لإحداث خسائر بالغة».