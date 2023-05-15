مبعوث صيني يزور أوكرانيا وروسيا في مهمة سلام

بكين (وكالات)

بدأ مبعوث صيني كبير أمس، جولة تشمل أوكرانيا وروسيا ودولاً أوروبية أخرى في مهمة تقول الصين إنها تهدف إلى بحث سبل التوصل إلى «تسوية سياسية» للأزمة الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة الماضي أن لي هوى، ممثل الصين الخاص لشؤون منطقتي أوروبا وآسيا وسفير بكين السابق لدى روسيا، سيزور أيضاً بولندا وفرنسا وألمانيا ضمن جولة تستغرق عدة أيام، دون الكشف عن جدول زمني مفصل لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين: «الزيارة شهادة على جهود الصين والتزامها نحو تعزيز محادثات السلام». ومن المقرر أن تكون أوكرانيا المحطة الأولى في جولته وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من إجراء الرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني في أواخر أبريل، والتي كانت أول محادثات بين الزعيمين منذ بدء الأزمة.

ووصف زيلينسكي الاتصال في تغريدة على «تويتر» بأنه كان «طويلاً ومجدياًَ»، بينما قال شي، إن الصين ستركز جهودها على نشر السلام.

وتروج بكين منذ فبراير إلى خطة مؤلفة من 12 نقطة لتسوية الأزمة الأوكرانية سياسياً.

إلى ذلك، تعهدت بريطانيا أمس، بإمداد أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبلاد ضمن جولة أوروبية تهدف إلى الحصول على المزيد من الأسلحة لبدء هجومه المضاد.

والتقى زيلينسكي برئيس الوزراء ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي تشيكرز، حيث ناقشا أيضاً طلب أوكرانيا إمدادها بطائرات مقاتلة غربية. وقالت بريطانيا إنها ستبدأ تدريباً أساسياً لطيارين أوكرانيين هذا الصيف «جنباً إلى جنب مع جهود المملكة المتحدة للعمل مع دول أخرى على توفير طائرات إف-16».

وقال زيلينسكي، الذي يزور بريطانيا في أعقاب زياراته لروما وبرلين وباريس: «نريد إنشاء تحالف الطائرات هذا وأنا متفائل جداً به، ستسمعون في أقرب وقت بعض القرارات المهمة جداً على ما أعتقد، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل عليها». وأعلن سوناك أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بالمئات من صواريخ الدفاع الجوي والأنظمة الجوية المسيرة الأخرى ومنها الطائرات الهجومية التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر والتي سيتم تسليمها «على مدى الأشهر المقبلة».

وأضاف متحدث باسم سوناك أن بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

من جانبه، قال الكرملين أمس، إن روسيا تنظر بشكل «سلبي جداً» إلى قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بالمزيد من العتاد العسكري، لكنها لا تعتقد أن مساعدة لندن ستغير مسار الصراع.

وقال سوناك «الصراع يمر بلحظة محورية، ستبقى المملكة المتحدة ثابتة في دعم أوكرانيا وشعبها للدفاع عن نفسها».

في السياق، حصل زيلينسكي على تعهدات إضافية بتقديم دبابات ومدرعات وأسلحة أخرى في الأيام الماضية من ألمانيا وفرنسا.

ورداً على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يمكن أن يبدأ من دون توفير أسلحة أكثر تقدماً، قال زيلينسكي «نحتاج حقاً إلى مزيد من الوقت، وليس الكثير، سنكون مستعدين خلال فترة، ليس بوسعي إعلان مداها».