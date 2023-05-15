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العراق: تصفية خلية إرهابية في كركوك

العراق: تصفية خلية إرهابية في كركوك
16 مايو 2023 01:07

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن الجيش العراقي، أمس، تحييد خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» بقصفها جواً من طائرات «إف 16»، في منطقة «وادي الشاي» جنوب كركوك. وأوضح الجيش، أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المقرات التابعة لهم. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيانها: «بناء على توجيهات قيادة العمليات المشتركة الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني في قواطع المسؤولية، واستمراراً لنهج التعرض وملاحقة عناصر تنظيم داعش، وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وبفضل المتابعة الفنية لمديرية الاستخبارات العسكرية، نفذت الطائرات الحربية ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك، وادي الشاي، باستخدام مقاتلات إف 16، أسفرت عن مقتل مفرزة إرهابية مكونة من 6 عناصر، وتدمير عدد من المضافات التابعة لهم».

الجيش العراقي
العراق
داعش
كركوك
مكافحة الإرهاب
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