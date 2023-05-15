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اليمن.. إزالة 896 لغماً خلال أسبوع

أرشيفية
16 مايو 2023 01:07

عدن (الاتحاد)

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انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 896 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري زرعتها جماعة الحوثي في مختلف المحافظات. وأوضح المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، بأن الألغام المنزوعة منها 11 لغماً مضاداً للأفراد، و 156 لغماً مضاداً للدبابات، و 728 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 2029 لغماً، وعدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 398 ألفًا و110 ألغام زرعتها جماعة الحوثي بعشوائية في أرجاء اليمن لحصد المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
مسام
اليمن
الأزمة اليمنية
جماعة الحوثي
الألغام
نزع الألغام
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