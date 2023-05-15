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أبو الغيط يحذر من موجات نزوح جديدة بالمنطقة العربية

أحمد أبو الغيط
16 مايو 2023 01:07

القاهرة (الاتحاد)

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حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية تفرزها التحديات الخطيرة التي يتعرض لها البنيان العربي.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، المنعقد في مدينة جدة السعودية، ضمن الاستعدادات للقمة العربية العادية الـ 32، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أمس.
ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية حتى يمكن تخفيف معاناة الفئات الضعيفة داخل المجتمعات العربية.
وقال أبو الغيط: إن السعودية تقود العمل العربي المشترك خلال هذا العام، مشيراً إلى أن الاجتماعات التحضيرية للقمة شهدت أجواء إيجابية.
ولفت الأمين العام إلى أن وفود الحكومة السورية استأنفت مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية تنفيذا للقرار، الذي أصدره وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم، الأسبوع الماضي.
وقال أبو الغيط: «الأجواء التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية للقمة تجدد العزيمة والعهد على تفعيل مبدأ التضامن العربي».
ولفتت الوكالة إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي من المقرر أن يناقشه القادة العرب في القمة المقبلة يتضمن الاستراتيجيات العربية في السياحة والاتصالات، إضافة إلى «الأجندة الرقمية العربية»، والعقد العربي الثاني الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

أحمد أبو الغيط
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
النزوح
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