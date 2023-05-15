مقتل 3 جنود وإصابة 12 بهجمات في نيجيريا

قال مصدران عسكريان، اليوم الاثنين، إن ثلاثة جنود من نيجيريا والنيجر قتلوا وأصيب 12 آخرون على الأقل، أمس، بعد هجمات شنها متشددون في شمال شرق نيجيريا.

وقال مصدر عسكري نيجيري، إن جنديين نيجيريين من القوة متعددة المهام قتلا حين انفجرت عبوة ناسفة في سيارة كان يستقلانها أثناء مطاردتهما مسلحين في منطقة أريجي في شمال شرق ولاية بورنو.

وأضاف المصدر أن عشرة جنود من بينهم قائد الوحدة أصيبوا وأصيب مدنيان آخران يعملان مع القوات.

وقال مصدر في جيش النيجر، إن جندياً من البلاد قتل حين انفجرت عبوة ناسفة أخرى في عربة كان يستقلها في منطقة أخرى من أريجي.