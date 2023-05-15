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تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم «للاقتحام»

من السودان
15 مايو 2023 21:59

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الاثنين أن مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم التي تشهد قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعرض "للاقتحام والتخريب".
وقالت الوزارة في بيان إن "مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم تعرض اليوم (الاثنين) للاقتحام والتخريب".
وأعربت الوزارة عن "إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها".
وأكدت "ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
ولم تعط الوزارة المزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو الجهة التي قامت بعملية التخريب والاقتحام.
من جهته، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأردنية لقناة "المملكة" الرسمية إن "البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان بخير وهي موجودة في مناطق آمنة في بورتسودان أسوة بالبعثات الدبلوماسية الأخرى، وتعمل لتسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن".
وكانت وزارة الخارجية السودانية اتهمت في وقت سابق قوات الدعم السريع بمهاجمة مقار بعثات وهيئات دبلوماسية سبق ان تم إجلاء دبلوماسيها منها من مثل "سفارتي الهند وكوريا والمكتب الثقافي السعودي ومقر إقامة الدبلوماسيين السويسريين وقسم القنصلية التركية".

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