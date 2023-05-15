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عربي ودولي

الأمم المتحدة: مساع لتمديد «اتفاق الحبوب»

أرشيفية
15 مايو 2023 20:31

قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ اليوم الاثنين، إن المساعي ستستمر في الأيام المقبلة لتمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، وهو اتفاق هددت موسكو بالانسحاب منه في 18 مايو أيار بسبب عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وأضاف جريفيث في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا "استمرار مبادرة البحر الأسود أمر بالغ الأهمية، وكذلك إعادة التزام الأطراف بعملها بسلاسة وفاعلية".
وتابع "سنواصل دعوة الجميع للاضطلاع بمسؤولياتهم بينما يراقبنا العالم عن كثب".

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