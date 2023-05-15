للمرة الأولى في تاريخها.. تركيا إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية

تتجه تركيا، اليوم الاثنين، للمرة الأولى في تاريخها نحو جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، في أعقاب دورة أولى شهدت منافسة محتدمة، على أن يفصل الناخبون في 28 مايو بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

ومنح آخر فرز للأصوات شمل 99,9 في المئة من صناديق الاقتراع، 49,5 في المئة لإردوغان الموجود في السلطة منذ عشرين عاماً، مقابل 44,9 في المئة لخصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كيليتشدار أوغلو.

في المقابل، احتفظ أردوغان بالأغلبية في البرلمان.

وستعتمد نتيجة الجولة الثانية جزئياً على مرشح ثالث هو سنان أوغان بعد فوزه بنحو 5,2 في المئة من أصوات الجولة الأولى، غير أنّه لم يُعلن بعد إن كان سيدعم أحد المرشّحَين.

ولم يكن للأزمة الاقتصادية والزلزال المدمّر الذي وقع في السادس من فبراير وأودى بما لا يقل عن 50 ألف شخص، الآثار التي توقّعها المحلّلون.

فقد أثار ردّ الحكومة الذي اعتُبر متأخّراً، غضب العديد من الناجين. لكنّ هذا الغضب لم يُترجم في صناديق الاقتراع، اذ جدّدت المحافظات المتأثّرة بشدّة ثقتها بالرئيس الذي وعد بإعادة بناء 650 ألف منزل في المناطق التضرّرة في أسرع وقت ممكن.

ويستعد المرشّحان للتنافس مرة أخرى بعد أسبوعين، فيما وعد أردوغان، بـ"احترام" حكم صناديق الاقتراع.

وكان أعيد انتخابه في العام 2018 من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وأظهر ثقته بالفوز هذه المرة. وقال "أؤمن من أعماق قلبي بأننا سنواصل خدمة شعبنا في السنوات الخمس المقبلة".