أردوغان يتطلع «لصانع الملوك» في جولة الإعادة

سيتطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرشح الثالث "صانع الملوك" في الانتخابات ضمن محاولاته لتحقيق النصر في جولة الإعادة بعدما حطمت الجولة الأولى من الانتخابات آمال منافسه كمال كليتشدار أوغلو في تحقيق فوز سريع.

وحصل أردوغان بأدائه القوي أمس الأحد على 49.4 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق مريح على كليتشدار أوغلو، الذي حصل على 45 بالمئة من الأصوات.

ولم يصل أردوغان إلى نسبة 50 بالمئة اللازمة لتحقيق الفوز الصريح، مما خالف استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاما على وشك الانتهاء.

ومع استمرار الحملة الانتخابية لأسبوعين آخرين، رسمت مقابلات مع ما يقرب من اثني عشر مسؤولا من كلا الجانبين صورا مختلفة تماما.

ويثق جانب أردوغان في إمكانية إبرام صفقة مع سنان أوغان المرشح القومي، الذي حل بالمركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 5.2 بالمئة من الأصوات، من أجل أن يحقق فوزا مريحا في جولة الإعادة في 28 مايو.

وأصيب جانب كليتشدار أوغلو بصدمة من ضعف النتائج ويسارع إلى إعادة التفكير في استراتيجيته. ويتعهد كليتشدار أوغلو بدحر حكم أردوغان.

وقال مسؤولون إن تحالفه، المكون من ستة أحزاب، لم يجذب عددا كبيرا من الناخبين، الذين ينتمون للتيار القومي، كما كان متوقعا، لأسباب من بينها دعم حزب كبير مؤيد للأكراد لترشيح كليتشدار أوغلو.

وذكر مسؤول كبير من تحالف المعارضة إن كليتشدار أوغلو "يحتاج إلى إعادة هيكلة استراتيجيته بالكامل".

وقال مسؤول رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان "فرصنا في الجولة الثانية كبيرة جدا جدا. أوغان بيده مقاليد الأمور الآن".

وصرح أوغان في مقابلة أجرتها معه رويترز اليوم الاثنين بأنه لن يدعم كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة إلا إذا رفض تقديم تنازلات لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي خاض الانتخابات البرلمانية أمس الأحد تحت عباءة حزب اليسار الأخضر.

ومن المتوقع أن يلتقي كل من أردوغان وكليتشدار أوغلو بأوغان شخصيا في الأيام المقبلة.

ويُنظر إلى تحالف أردوغان وأوغان على أنه أسهل بسبب آرائهما المحافظة رغم أن تحالف الرئيس يضم حزبا كرديا صغيرا يعارضه أوغان أيضا.

وقال هاكان أكباس العضو المنتدب لشركة الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في إسطنبول "أوغان هو صانع الملوك في الجولة الثانية وقال إنه سيتفاوض مع الطرفين... لكن أردوغان لديه المزيد ليعرضه".