بريطانيا تتعهد بتزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية

تعهدت بريطانيا اليوم الاثنين بإمداد أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، وذلك خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبلاد ضمن جولة أوروبية تهدف إلى الحصول على المزيد من الأسلحة لشن هجوم مضاد على روسيا.

والتقى زيلينسكي برئيس الوزراء ريشي سوناك في مقر إقامته الريفي تشيكرز حيث ناقشا أيضا طلب أوكرانيا إمدادها بطائرات مقاتلة غربية.

وقالت بريطانيا إنها ستبدأ تدريبا أساسيا لطيارين أوكرانيين هذا الصيف "جنبا إلى جنب مع جهود المملكة المتحدة للعمل مع دول أخرى على توفير طائرات إف-16".

وقال زيلينسكي، الذي يزور بريطانيا في أعقاب زياراته لروما وبرلين وباريس، للصحفيين بعد الاجتماع "نريد إنشاء تحالف الطائرات هذا وأنا متفائل جدا به... ستسمعون في أقرب وقت بعض القرارات المهمة جدا على ما أعتقد، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل عليها".

وقال سوناك إن بريطانيا ستزود أوكرانيا بالمئات من صواريخ الدفاع الجوي والأنظمة الجوية المسيرة الأخرى ومنها الطائرات الهجومية التي يتجاوز مداها 200 كيلومتر والتي سيتم تسليمها "على مدى الأشهر المقبلة".

وقال متحدث باسم سوناك إن بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وقال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا تنظر بشكل "سلبي جدا" إلى قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بالمزيد من العتاد العسكري، لكنها لا تعتقد أن مساعدة لندن ستغير مسار الصراع.