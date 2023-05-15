تركيا.. الهيئة العليا للانتخابات تعلن موعد الجولة الثانية

أعلنت هيئة الانتخابات التركية، رسمياً، اليوم الاثنين، أنه "لا فائز في انتخابات، الأحد، وقررنا الذهاب لجولة إعادة يوم 28 مايو".

وقالت هيئة الانتخابات التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 49.51% وكليتشدار أوغلو على 44.88%".

وأكدت الهيئة "فرز 100% من الأصوات، ونسبة مشاركة بلغت 88.92%".

وأظهرت النتائج الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا، أن أردوغان أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50% المطلوبة زائد صوت واحد.

وقد أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدم أردوغان في وقت مبكر، مساء الأحد، إلا أنه أخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لإعلان فوزه في الجولة الأولى.

وكانت نسبة التصويت لصالح أردوغان تراجعت إلى أقل من 50% من الأصوات بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.