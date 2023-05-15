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روسيا تعلق على انتخابات تركيا

من عمليات الفرز في تركيا
15 مايو 2023 17:08

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يتوقع استمرار التعاون مع أنقرة وتعزيزه، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات الرئاسية التركية التي من المقرر أن تشهد جولة إعادة يوم 28 مايو.
ولم يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولا منافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو، فيما يبدو، من الفوز بأكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت أمس الأحد بعد فرز الأصوات خلال الليل، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: «نقدر بشدة اختيار الشعب التركي، وسنحترمه، لكن على أي حال نتوقع استمرار تعاوننا وتعزيزه وتوسيعه».
وارتبطت تركيا مع روسيا بصلات وثيقة خلال حكم أردوغان على الرغم من اختلاف البلدين حول قضيتي أوكرانيا وسوريا، وتعتمد أنقرة إلى حد كبير على واردات الطاقة من موسكو.
وتعهد كليتشدار أوغلو بالإبقاء على العلاقات الطيبة مع موسكو في حال فوزه. لكنه اتهم روسيا قبل الانتخابات بمحاولة التدخل في التصويت من خلال نشر مقاطع فيديو بتقنية «التزييف العميق»، وهو اتهام نفاه الكرملين.
وقال بيسكوف: إن روسيا تعتبر تركيا «ديمقراطية ناضجة» قادرة على إجراء انتخابات تتسم بالشفافية ولا تشوبها أي مخالفات غير قانونية.

 

 

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