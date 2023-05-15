تركيا نحو جولة انتخابية ثانية غير مسبوقة... تقدّم لأردوغان في الجولة الأولى

تتّجه تركيا، اليوم، الاثنين للمرة الأولى في تاريخها نحو جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، في أعقاب جولة أولى. ويتعيّن أن يتقرّر في 28 مايو فوز الرئيس رجب طيب إردوغان أو منافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

ويأتي ذلك فيما لا يزال من المنتظر صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد. وتوافَد 64 مليون ناخب تركي على صناديق الاقتراع، حيث بلغت النسبة الأولية للمشاركة 90 في المئة.

بعد فرز أكثر من 99 في المئة من الأصوات، حصل إردوغان على 49,4 في المئة من الأصوات في مقابل 44,95 في المئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.



