الثلاثاء 16 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا نحو جولة انتخابية ثانية غير مسبوقة... تقدّم لأردوغان في الجولة الأولى

تركيا نحو جولة انتخابية ثانية غير مسبوقة... تقدّم لأردوغان في الجولة الأولى
15 مايو 2023 15:06

تتّجه تركيا، اليوم، الاثنين للمرة الأولى في تاريخها نحو جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، في أعقاب جولة أولى. ويتعيّن أن يتقرّر في 28 مايو فوز الرئيس رجب طيب إردوغان أو منافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو.

ويأتي ذلك فيما لا يزال من المنتظر صدور النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد. وتوافَد 64 مليون ناخب تركي على صناديق الاقتراع، حيث بلغت النسبة الأولية للمشاركة 90 في المئة.

أخبار ذات صلة
تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
البيت الأبيض يعلق على الانتخابات التركية

بعد فرز أكثر من 99 في المئة من الأصوات، حصل إردوغان على 49,4 في المئة من الأصوات في مقابل 44,95 في المئة لمنافسه كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: وكالات
تركيا
انتخابات رئاسية
رجب طيب أردوغان
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للحوار تمهيداً للسلام في أوكرانيا
اليوم 01:08
أتراك يلوحون بعلم بلادهم في أنقرة عقب الانتخابات (أ ف ب)
عربي ودولي
تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
اليوم 01:08
طبيب يقف أمام مستشفى شرق النيل بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
اليوم 01:08
دينيس كوميتات
عربي ودولي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي وثيق
اليوم 01:08
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©