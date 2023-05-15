الإعصار "موكا" يتسبب في مقتل 3 أشخاص في ميانمار

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الإعصار "موكا" الذي ضرب ميانمار.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في ميانمار، أن الإعصار "موكا" وصل إلى اليابسة في ولاية "راخين" بالقرب من مدينة "سيتوي" بعد ظهر أمس الأحد وكانت تصاحبه رياحاً تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات (130 ميلاً) في الساعة.

وتسبب الإعصار في قطع الاتصالات غرب ميانمار، وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم واللجوء للأديرة والمدارس والمباني القوية للاحتماء بداخلها.

ولم يتضح حجم الضرر الذي تسبب فيه الإعصار إلا أن الرياح العاتية المصاحبة له أدت إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات. يشار إلى أنه كان قد تم إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من سكان "سيتوي" البالغ عددهم 300 ألف إلى مدن أخرى منذ يوم "الجمعة” الماضي.