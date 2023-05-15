13 قتيلاً في حادث مرور مأساوي بالمكسيك

قتل 13 شخصا على الأقل عندما اصطدمت حافلة ركاب صغيرة بشاحنة الأحد في شمال شرق المكسيك، وفق ما أفادت السلطات.

ووقع الحادث على طريق سريع بين مدينتي ساراغوسا وهيدالغو في ولاية تاماوليباس الحدودية.

وقال مسؤولون أمنيون في تاماوليباس في بيان إن "الدفاع المدني يستجيب للحادث، وقد أبلغ عن وفاة 13 شخصا".

وأظهرت صور نشرتها السلطات أن حافلة الركاب تحطمت واحترقت بالكامل، كما أن الشاحنة شبه محترقة أيضا.

وقال مسؤول من مكتب المدعي العام طلب عدم الكشف عن هويته إن عدد الضحايا قد يزداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 20 شخصا ربما قتلوا في الحادث وما نتج عنه من حريق، لكن المسعفين ما زالوا يعملون في الموقع، حسب ما قال مسؤول مكتب المدعي العام.



