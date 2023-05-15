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بنجلاديش: مخاطر إعصار موكا أصبحت قليلة

أضرار خلفها إعصار موكا
15 مايو 2023 07:45

 قال عالم الأرصاد الجوية في بنجلاديش أزيزور رحمن مساء الأحد إن الإعصار "موكا" يبدو أنه فقد جزءاً من سرعته في البلاد، مضيفا أن المخاطر الآن أصبحت أقل بكثير عما هي في ميانمار المجاورة، بعدما تغير مركز الإعصار.

وقال مسؤول محلي إنه، وفقا لتقديرات أولية، تضرر أكثر من ألف منزل. ولم تكن هناك في البداية معلومات عن حجم الأضرار في معسكرات اللاجئين الروهينجا، كما لم ترد تقارير عن وفيات بالبلاد، فيما يتعلق بالعاصفة اليوم.

 وقال ببهيسان داس، وهو مسؤول يعمل بغرفة تحكم الاستجابة للطوارئ، في مقاطعة كوكس بازار، إن حوالي 300 ألف شخص لجأوا إلى ملاجئ الأعاصير، وفقا لترتيبات الحكومة البنغالية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في دكا أن من المحتمل أن تغرق المناطق المنخفضة من منطقتي "كوكس بازار" و"تشاتوجرام" المجاورة والجزر البحرية، بسبب ارتفاع المد والجزر، بفعل الرياح، والذي يزيد بمقدار حوالي 5ر2 متر عن المستوى الطبيعي.

كان إعصار "موكا" قد وصل إلى اليابسة في مدينة "سيتوي" ، عاصمة ولاية "راخين" في ميانمار، حوالي الساعة الواحدة والنصف مساء الأحد.

. وذكرت الجهات التي تقوم بتتبع مسار إعصار "موكا" أن أمطارا ورياحا ، ناجمة عن الإعصار القوي ، اجتاحت المناطق الساحلية من ميانمار وبنجلاديش، ما تسبب في أضرار أولية للمناطق المحلية. ووضع"نظام الإنذار والتنسيق العالمي" للكوارث وهو مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية الأوروبية، الإعصار عند مستوى "حالة استعداد قصوى" ويتوقع هبوب رياح مدمرة تصل سرعتها إلى 259 كيلومترا في الساعة في ميانمار وبنجلاديش المجاورة. وكان إعصار "موكا" اكتسب قوة فوق خليج البنغال لعدة أيام.

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