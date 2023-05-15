باريس تعد أوكرانيا بتقديم المزيد من المساعدات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس
15 مايو 2023 07:37
وعدت فرنسا بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا. وسيجري إعداد إمدادات جديدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا والعاجلة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، وفقا لبيان مشترك بين أوكرانيا وفرنسا نشره قصر الإليزيه مساء الأحد.
وقال البيان إن باريس ستواصل مساعدة كييف. وصدر البيان بعد عشاء عمل استمر ثلاث ساعات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قام برحلة مفاجئة إلى فرنسا في أعقاب زيارته إلى ألمانيا وإيطاليا.