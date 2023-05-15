الثلاثاء 16 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

باريس تعد أوكرانيا بتقديم المزيد من المساعدات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس
15 مايو 2023 07:37

وعدت فرنسا بتقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا. وسيجري إعداد إمدادات جديدة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا والعاجلة لتعزيز دفاعات أوكرانيا، وفقا لبيان مشترك بين أوكرانيا وفرنسا نشره قصر الإليزيه مساء الأحد.

وقال البيان إن باريس ستواصل مساعدة كييف. وصدر البيان بعد عشاء عمل استمر ثلاث ساعات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي قام برحلة مفاجئة إلى فرنسا في أعقاب زيارته إلى ألمانيا وإيطاليا.

أخبار ذات صلة
رئيس الأركان يبحث هاتفياً التعاون العسكري مع فرنسا
زيلينسكي يعود إلى أوكرانيا بعد جولة أوروبية
المصدر: وكالات
باريس
فرنسا
فولوديمير زيلينسكي
ماكرون
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للحوار تمهيداً للسلام في أوكرانيا
اليوم 01:08
أتراك يلوحون بعلم بلادهم في أنقرة عقب الانتخابات (أ ف ب)
عربي ودولي
تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
اليوم 01:08
طبيب يقف أمام مستشفى شرق النيل بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
اليوم 01:08
دينيس كوميتات
عربي ودولي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لـ«الاتحاد»: الإمارات شريك استراتيجي وثيق
اليوم 01:08
أرشيفية
عربي ودولي
تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»
اليوم 01:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©