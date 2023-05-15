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بايدن يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة سقف الدين

بايدن يلقي ملاحظات أثناء حضوره مائدة مستديرة في البيت الأبيض في واشنطن
15 مايو 2023 08:03

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونجرس غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة.
وفي تصريحات إلى الصحفيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق.
وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل.
وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونجرس.
وأضاف "ما زلت متفائلا لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق.
وقال "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك.
وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع لحضور اجتماع لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر يوم الأربعاء.

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المصدر: وكالات
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