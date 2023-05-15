الأمم المتحدة: مقتل 676 شخصاً في أحداث السودان

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن مالا يقل عن 676 شخصا قتلوا بسبب الاشتباكات بينطرفي النزاع في السودان. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت لمدة 30 يوما متتالية، خاصة في الخرطوم وحولها، حتى 14 مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 676 شخصا وإصابة 5567 آخرين".
ووفقا للتقرير، فقد نزح أكثر من 936 ألف شخص مؤخرا بسبب النزاع منذ 15 أبريل، بما في ذلك حوالي 736 ألفا و 200 شخص نازح داخلي منذ بدء النزاع، وحوالي 200 ألف لجأوا إلى الدول المجاورة.
يشار إلى أنه في 11 مايو الجاري وقعت الأطراف السودانية في مدينة جدة السعودية إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان الإجلاء الآمن للمدنيين. ولكن رغم الاتفاق تستمر الاشتباكات بين الطرفين.