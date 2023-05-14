زيلينسكي: منفتحون على محادثات سلام وفق شروط كييف

عواصم (الاتحاد)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنه «لا يهاجم الأراضي الروسية»، مبدياً انفتاحاً على إجراء «محادثات» سلام، ولكن «فقط» بشروط كييف.

جاء ذلك خلال تسلمه جائزة في ألمانيا تكريماً لـ«مساهمته في تعزيز الوحدة الأوروبية»، قبل توجهه إلى باريس في زيارة مفاجئة، وإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، «تأكيد ماكرون على دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية».

وزيارة زيلينسكي لألمانيا هي الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وبدأها صباحاً في العاصمة الألمانية. واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زيلينسكي استقبالاً رسمياً، وسط تدابير أمنية مشددة. وأكدت الزيارة تعزيز التقارب بين برلين وكييف بشكل واضح.

وقال زيلينسكي لشولتس، خلال مؤتمر صحافي مشترك: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لك.. وكذلك للشعب الألماني لإنقاذ كل روح أوكرانية بفضل دعمكم».

بدوره، أكد شولتس أن برلين «ستدعمه طالما استلزم الأمر»، مشدداً على أن التزام برلين تجاه كييف، بلغ حتى الآن 17 مليار يورو.

وشكر الرئيس الأوكراني ألمانيا على دعمها، لدى لقائه الرئيس الألماني فرانز فالتر شتاينماير.

وكتب زيلينسكي: «في أحلك حقبة من تاريخ أوكرانيا الحديث، أثبتت ألمانيا أنها صديقنا الحقيقي وحليفنا الموثوق به».

وشارك زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني في اجتماع مع وزراء ألمان، بينهم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وبمناسبة زيارته، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعد خطة جديدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو، وهو مبلغ قياسي منذ بدء النزاع، بحسب «دير شبيغل».

وتأتي جولة الرئيس الأوكراني الدبلوماسية قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في ريكيافيك، واجتماع قادة مجموعة السبع في اليابان الأسبوع المقبل.

وأعلنت أوكرانيا، أمس، أنها استعادت «أكثر من عشرة مواقع» في ضاحية باخموت في شرق البلاد، فيما تؤكد موسكو مواصلة تقدمها في المدينة التي باتت تسيطر على القسم الأكبر منها.

كما أعلنت موسكو، أمس، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف، خلال مؤتمر صحافي يومي، إن العقيدين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا خلال القتال في أوكرانيا.