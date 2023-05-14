الاتحاد الأوروبي: تقدم في محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

بروكسل (الاتحاد)

تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن تقدم في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان والتي جرت أمس في بروكسل، داعياً إلى «الحفاظ على الزخم» للتوصل إلى اتفاق سلام.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان، حربين مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ. وبعد معارك خاطفة في خريف 2020 وقّعت باكو ويريفان وقفاً لإطلاق النار، بوساطة موسكو.واللقاء بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هو الخامس في إطار الوساطة الأوروبية.

وأكد شارل ميشال إثر الاجتماع أن الجانبين «يتقاسمان إرادة مشتركة للسلام»، واصفاً محادثاتهما بأنها كانت «صريحة ومنفتحة ومثمرة».

وقال: «إثر المحادثات الإيجابية الأخيرة التي حصلت في الولايات المتحدة حول معاهدة سلام، من المفيد الحفاظ عل الزخم لاتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى توقيع اتفاق سلام شامل».