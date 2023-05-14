إدارة بايدن تحذر من الركود حال التخلف عن السداد

واشنطن (وكالات)

حذرت إدارة الرئيس جو بايدن مجدداً، أمس، من عواقب «كارثية» على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف، إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين الأسبوع الجاري.

ومنذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي.

توقع مكتب الميزانية في الكونغرس، أمس الأول، أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.