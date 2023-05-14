الإمارات: النساء والشباب مفتاح السلام والازدهار

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات أن الشمولية التي تتضمن النساء والشباب تشكل مفتاح السلام الدائم والازدهار، مؤكدةً التزامها بالمشاركة البناءة في تنفيذ الأجندة المشتركة ومشيدةً بالتركيز على الاستدامة وتغير المناخ.

وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس: «قدمت دولة الإمارات مداخلة خلال إحاطة السفير دينيس فرانسيس، المندوب الدائم لجمهورية ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة والمرشح لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، حيث أشادت بالتركيز على الاستدامة وتغير المناخ».

وأضافت: «لاحظت أن الشمولية التي تتضمن النساء والشباب، هي مفتاح السلام الدائم والازدهار»، مشيرةً إلى «الالتزام بالمشاركة البناءة في تنفيذ أجندتنا المشتركة».

وتسير دولة الإمارات منذ قيامها على مبدأ إحلال السلام ونشر المحبة والخير في دول العالم كافة متخذة من هذا المبدأ بعداً أساسياً في السياسة الخارجية للدولة، في تأكيد هذا البعد وتعميقه وتطويره عبر مساهمات عدة قامت بها دولة الإمارات على مختلف الصعد الإنسانية والسياسية والاقتصادية.

وأطلقت الإمارات في وقت سابق برنامج «القيادات الشابة لأهداف التنمية المستدامة»، في مبادرة وطنية هادفة إلى تمكين الشباب في الدولة وتزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في دعم وقيادة الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

كما سطرت المرأة الإماراتية بنجاحاتها واقعاً ملهماً للعالم أجمع، وتحمل اليوم آمال وطموحات وطن نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث تنطلق صوب آفاق الريادة العالمية متسلحة بمسيرة تمكين

وباتت نموذجاً يحتذى لنساء العالم، نموذجاً ملؤه الريادة والطموح.