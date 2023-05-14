مصر: ضرورة العمل لرفع المعاناة عن الشعب السوري

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، الدور الذي تضطلع به الدول العربية حالياً لإنهاء الأزمة السورية، وضرورة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون والذي يأتي في ظل استمرار التشاور بين الجانبين حول سبل التعامل مع الأزمة السورية عربياً ودولياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البيان، أن الوزير شكري تناول مع المبعوث الأممي القرار الأخير بشأن تطورات الوضع في سوريا الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت الأسبوع الماضي.

واستعرض الجانبان ما تناوله القرار من استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما تناول الاتصال تشكيل لجنة وزارية بعضوية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ بيان عُمان والتواصل المباشر مع الحكومة السورية لتحقيق تلك الغاية.

وأكد الدور الذي تضطلع به الدول العربية حاليا نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة، مشدداً على أن ذلك يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا والشركاء الدوليين لتضافر الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي وفق البيان على التطلع للعمل بشكل وثيق مع اللجنة الوزارية العربية للدفع نحو الحل المتدرج للأزمة السورية مجدداً كامل تقديره لدور مصر الداعم لتحقيق تلك الغاية وللتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة.

كما اتفق الجانبان، خلال الاتصال، على استمرار العمل بشكل مشترك، والتنسيق خلال الفترة المقبلة.