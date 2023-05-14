جولة جديدة لتبادل الأسرى اليمنيين نهاية مايو

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أعلن مصدر مسؤول في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين التابعة للحكومة اليمنية، أن جولة جديدة من المفاوضات مع جماعة الحوثي من المقرر أن تنطلق نهاية مايو الجاري أو مطلع يونيو القادم.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إلى إمكانية أن يصل عدد الأسرى المتفق على تبادلهم إلى نحو 1500 لتصبح أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين مع الحوثيين منذ الانقلاب.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه كان من المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات اليوم الاثنين، إلا أنها تأجلت حتى نهاية الشهر الحالي لتهيئة أكبر قدر من الأجواء التي تسمح بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى والمعتقلين خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي اطمأنت إليه وقررته لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية والتي تعمل بشكل دائم على سرعة إنجاز هذا الملف.

وتبعث الصفقة جديدة لتبادل الأسرى الأمل من جديد في الأوساط اليمنية لتخليص المئات منهم من سجون الحوثيين، بعد جولة مفاوضات هي الأكبر تم على إثرها الإفراج عن مئات الأسرى خلال رمضان الماضي.