الحياة تعود إلى طبيعتها في غزة

غزة، تل أبيب (الاتحاد، وكالات)

عادت الحياة في قطاع غزة تدريجياً إلى طبيعتها، صباح أمس، بعد سريان اتفاق وقف النار في ختام 5 أيام من المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأعادت السلطات الإسرائيلية فتح المعابر مع القطاع، واستأنفت المرافق والمؤسسات الحكومية، والتابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عملها، على أن تستأنف العملية التعليمية في مدارس الحكومة والخاصة عملها صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: «رفع جميع القيود في جميع أنحاء البلاد في أعقاب تقييم للجبهة الداخلية».

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن إسرائيل أعادت رسمياً فتح معبري «كرم أبو سالم وإيرز» على الحدود بين إسرائيل وغزة.

كما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، غسان عليان، فتح المجال البحري.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، فتح المعابر في الاتجاهين ولجميع الفئات، لدخول المواد الغذائية والأعلاف والوقود، كما فُتحت الأسواق والمحال التجارية، في وقت يتفقد فيه سكان غزة الأماكن والمنازل التي تضررت من المواجهات، كما عادت العناصر الأمنية والشرطية إلى عملها.

يأتي ذلك بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، حيز التنفيذ مساء أمس الأول.