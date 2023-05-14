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استخراج جثث 605 أشخاص قتلهم «داعش» شمالي العراق

استخراج جثث 605 أشخاص قتلهم «داعش» شمالي العراق
15 مايو 2023 01:53

هدى جاسم (بغداد)

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استُخرج رفات 605 أشخاص قتلوا على أيدي مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، بالقرب من سجن شمالي العراق خلال العامين الماضيين، حسبما أفادت هيئة حكومية أمس.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام دائرة المقابر الجماعية في «مؤسسة الشهداء»، ضياء كريم، في مؤتمر صحفي قوله إن «عصابات داعش اقتادت سجناء بادوش إلى منطقة تبعد بعض الكيلومترات من السجن، وتم قتل نحو 600 سجين بالقرب من مجرى المياه». 
وأضاف أن «عملية فتح المقابر استغرقت أكثر من سنتين، أسفرت عن رفع 605 جثث»، لافتا إلى أن «جميع الرفات سُلِم إلى دائرة الطب العدلي لتحديد الهوية بعد تعرضها للسيول والتغييرات المناخية». 
وقال مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد علي، إن «مختبرات الطب العدلي، تمكنت من تحديد هوية 78 مفقوداً كمجموعة أولى من ضحايا سجناء بادوش». 

 

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الإرهاب
داعش
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