تفكيك شبكة إرهابية في ديالى

بغداد (الاتحاد)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أمس، القبض على 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في ديالى.

وذكرت وكالة الاستخبارات، أن «مفارز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل ضغطها على المناطق التي أشرت بحقها تقارير استخبارية تتضمن احتمالية وجود أوكار للإرهابيين وحواضن داعمة لهم مستغلين طبيعتها الجغرافية».

وأشارت إلى أنه «من خلال استمرار العمليات الاستخبارية الدقيقة تم التوصل إلى وجود شبكة إرهابية تقدم الدعم لعناصر داعش الإرهابية في محافظة ديالى وتزودهم بالمواد الغذائية والأدوات والمستلزمات الأخرى».

وأضاف، أنه «بعد نصب كمين محكم ومتابعة ومراقبة مستمرة، تم القبض على 4 متهمين من عناصر عصابات داعش الإرهابية كانوا يقدمون الدعم للأوكار»، مبيناً أنه «تمّ إجهاض مخططاتهم وتحركاتهم التي كانت تشكل خطراً أمنياً على المحافظة، وأجرى التحقيق معهم تحت إشراف القضاء».

وتواصل القوات العراقية ملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابي حتى في المناطق المعقدة جغرافياً ولا يوجد ملاذ آمن لدى التنظيم، ومنذ بداية العام الجاري قتل أكثر من 100 إرهابي.