البرلمان الليبي يناقش اليوم مصير حكومة فتحي باشاغا

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت مصادر برلمانية ليبية، أمس، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة رسمية له اليوم الاثنين، في بنغازي، مصير حكومة فتحي باشاغا، بعد تعثرها في أداء مهامها، وعدم وفاءه بوعوده ومنها مباشرة عمله داخل طرابلس وإزاحة حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت المصادر، أن «بقاء باشاغا على رأس الحكومة بات أمراً غير مقبولاً خاصة في ظل المخالفات المالية والإدارية وأهمها قراره بتكليف (لجان أزمة) تولت صرف مخصصات للحكومة خارج قانون الميزانية، وتجاوزت اختصاص الوزارات الخدمية التي أصبح وجودها شكلي فقط».

وأشارت المصادر الليبية إلى أن «غالبية المناطق والبلديات محرومة من أموال ليبيا التي تصرف على ما يسمى (لجان أزمة) التي لا يرى أياً من النواب أي أثر في مناطقهم»، مؤكدة أن مجلس النواب لن يسمح باستمرار ما وصفه بـ«الفساد» وسيصدر عنه قرارات حاسمة ومصيرية بخصوص حكومة فتحي باشاغا.

وكانت «الاتحاد» نشرت في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، عن رغبة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، التقدم باستقالته من رئاسة الحكومة الموازية بعد عدم تمكنه في معالجة أي من الملفات التي تم إسنادها لها بواسطة البرلمان.