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غانا.. حزب المعارضة الرئيسي يرشح رئيساً سابقاً لانتخابات 2024

غانا.. حزب المعارضة الرئيسي يرشح رئيساً سابقاً لانتخابات 2024
15 مايو 2023 01:54

أكرا (وكالات)

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صوت حزب المعارضة الرئيسي في غانا، المؤتمر الديمقراطي الوطني، بأغلبية كاسحة لصالح الإبقاء على رئيس البلاد السابق جون ماهاما زعيما للحزب ومرشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يخوض فيها ماهاما السباق من أجل الفوز بأعلى منصب في غانا. 
 وحل ماهاما في المركز الثاني بعد الرئيس نانا أكوفو أدو في انتخابات عامي 2016 و2020. ومن المتوقع أن تكون المنافسة محتدمة في الانتخابات الرئاسية القادمة. 
 ولم يسبق لأي حزب الفوز بأكثر من ولايتين متتاليتين، كما تعاني البلاد حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية في أكثر من 30 عاما وأدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار العملة، مما أثار احتجاجات. ومن المقرر أن يختار الحزب الحاكم مرشحه في وقت لاحق من هذا العام.

غانا
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