إحباط هجوم إرهابي في مقديشو

مقديشو (الاتحاد)

أحبطت السلطات الصومالية أمس، هجوماً إرهابياً شنته حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» كان يستهدف دورية أمنية في العاصمة مقديشو.

وقالت السلطات الأمنية في مقديشو إنها ألقت القبض على عنصر من حركة «الشباب» في حي «هدن» بوسط العاصمة أثناء محاولته الهجوم على دورية أمنية، مشيرةً إلى أن الإرهابي كان يحمل متفجرات يحاول الهجوم بها على قوات الأمن قبل القبض عليه.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إلقاء القبض على امرأتين شاركتا في التخطيط مع الإرهابي للهجوم على قوات الأمن.

ويوم الجمعة الماضي، اغتال مسلحون من حركة «الشباب» الإرهابية مسؤولاً محلياً في مقديشو.

وشهد أمن العاصمة مقديشو تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، في وقت أعلنت الحكومة تراجع هجمات حركة «الشباب» الإرهابية إلى 70%.

ومنذ وصول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى السلطة في مايو الماضي، تعهد بالقضاء على الإرهاب وشن حرب على حركة «الشباب»، حقق فيها الجيش الصومالي انتصارات كبيرة.

واستعادت القوات الصومالية مساحات كبيرة من الأراضي من سيطرة الحركة التي باتت تترنح إثر الضربات العسكرية المتتالية عليها.