تركيا.. أردوغان وكليتشدار أوغلو يعلنان تصدرهما نتائج الانتخابات

تتجه تركيا فيما يبدو نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية مع إعلان حزبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو انتصارهما لكن مصادر من كلا المعسكرين قالت إنهما قد لا يتخطيان حاجز 50 بالمئة اللازم لإعلان الفوز مباشرة.

وأشارت النتائج الأولية إلى فوز أردوغان بفارق مريح ولكن مع استمرار إحصاء الأصوات تراجعت حظوظه في الفوز، مما يمهد الطريق لجولة إعادة في 28 مايو.

ورفض كلا الجانبين الأرقام التي أعلنها الآخر ولم تُعلن بعد النتيجة الرسمية.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تقدما طفيفا لصالح كليتشدار أوغلو الذي يقود تحالفا من ستة أحزاب. وأظهر استطلاعان يوم الجمعة أن نسبة تأييده تتجاوز مستوى 50 بالمئة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وكالة الأناضول المملوكة للدولة قولها إنه مع إحصاء نحو 75 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 50.83 بالمئة مقابل 43.36 بالمئة لصالح كليتشدار أوغلو.

وهذه الانتخابات هي واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد منذ 100 عام.

وستقرر الانتخابات الرئاسية ليس فقط من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما ستحدد أيضا أسلوب حكمها والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد.

وتراقب الدول الغربية ودول الشرق الأوسط وحلف شمال الأطلسي وموسكو الانتخابات عن كثب التي تصحبها أيضا انتخابات برلمانية.